حزب الله يدك موقع السماقة في الأراضي اللبنانية المحتلة بالصواريخ

دكت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة اليفالط الصهيونية بالطيران المسير

استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية ، قاعدة اليفالط الصهيونية بالأراضي المحتلة مساء اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر .

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .



