متى يسبب تناول بعض الأطعمة الإصابة بالسالمونيلا والاشريكية القولونية؟.. أطباء يوضحون

يحذر الأطباء من مخاطر تناول الأطعمة النيئة وغير المطبوخة جيدًا، حيث يمكن تقليل خطر الإصابة بالطفيليات والالتهابات المعوية وضمان الاستمتاع بأطباق الطعام المفضلة دون المساس بالصحة من خلال اتباع قواعد بسيطة لإعداد وتخزين الطعام.

أسباب الإصابة بالسالمونيلا

ووفقًا لما ذكره موقع “فيستي رو”، إن الطبخ الجيد يلعب دورًا هامًا في تقليل احتمال بقاء الطفيليات حية في الطعام، ولكن يجب توخي الحذر عند طهي الطعام، مثل البيض، حيث إن تناولها نيئة يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى بالسالمونيلا والإشريكية القولونية وcampylobacterosis.

يعتبر الأسماك النيئة واللحوم النيئة والسوشي مصادر رئيسية للطفيليات، وبالتالي يجب طهيها جيدًا لتجنب الإصابة بالديدان الشريطية.

وللتقليل من المخاطر المتعلقة بتناول الأطعمة النيئة، ينبغي اتباع الإرشادات التالية:

- طهي جميع أنواع اللحوم والدواجن والأسماك بشكل جيد.

- تجنب تناول البيض النيء والأطعمة التي تحتوي على البيض النيء.

- غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

- تخزين المنتجات السريعة التلف في الثلاجة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.