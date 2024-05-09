تنظيم قافلة طبية مجانية بكوم عزيزة بأبوحمص

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بكوم عزيزة بأبوحمص يومي الأربعاء والخميس، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،وتم الكشف خلالها على ١١٣٩ مواطنًا مجاناً، من خلال وجود ٩ عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادة الباطنة ١٩٢ - عيادة الأطفال ٢٤٠ - الجراحة ١٣٢ - النساء ٨١ - تنظيم الأسرة ٣٩ - العظام ٢٠٦ - الأسنان ٦٣ - القلب ١٠٦ )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .

كان الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قد ترأس إجتماعًا في حضور الدكتورة هالة بطيشة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ولاء قنديل مدير ادارة المعامل، والدكتور أحمد حراز مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ،وبحضور مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية ومدير المعمل المشترك ومديري الأقسام بالمعمل (كيماوي - بكتيريولوجي - سموم - استلام عينات الاغذية)، وذلك بقاعة التدريب بديوان مديرية الصحة بالبحيرة.

وأشاد الدكتور هانى جمعيه، بجهود مراقبي ومفتشي الاغذية على مستوي البحيرة ونشاطهم الدائم وحرصهم علي سلامة وأمان المواطن البحراوي .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحرة، إلى أهمية العمل كفريق واحد وسلسلة عمل متواصلة ومترابطة، مشدداً على اتباع التعليمات المحدثة والواردة من رئيس القطاع والإدارة المركزية بالمعامل بكميات العينات المطلوبة وآليات حفظها والمدد الواجبة لتسليم النتائج .