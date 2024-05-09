عاجل
المقاومة العراقية تستهدف منصة لوياثان الغازية الصهيونية بالأراضي المحتلة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح مجلس الوزراء بكشف تفاصيل التعاون الإعلامي مع الأردن (فيديو)
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير استراتيجي: إسرائيل في علاقة ابتزاز مع أمريكا وتعاملها وكأنها ماكينة "صرف آلي"

كاريكاتير يسخر من
كاريكاتير يسخر من العلاقة الأمريكية الإسرائيلية

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى من التدهور غير المسبوق، منوها أن أمريكا هي الحليف الأهم لدى إسرائيل، ولكن سياسة نتنياهو في الحرب خلقت شيء من الخلاف والتوتر الأمريكي الإسرائيلي. 

وأضاف عبد الجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية “أون”، أن إسرائيل تتعامل مع الولايات المتحدة كما لو كانت ماكينة صرف آلي تقدم لها ما تريده من دعم، وليست كدولة كبرى لها سياستها ومصالحها، لذلك هناك تعارض حدث بين تل أبيب وواشنطن، نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة. 

txt

المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية بعد إغلاق معبر رفح

txt

شهداء الأقصى: مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية شرق رفح

وأشار إلى أن لولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكي تبقى العملية في رفح عند المستوى الراهن، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بها جناح يميني قوي وشديد الغطرسة، متابعا: "بدون الدعم الأمريكي للتيارات المتشددة الصهيونية سيحدث انهيار كامل لتلك التيارات، لذا التوتر الأمريكي الإسرائيلي ليس في صالح نتنياهو على الإطلاق". 

واستطرد: "الولايات المتحدة ترى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة انحرفت في مسارها بشكل كبير، وطريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة شهدت خلافات وكان هناك حرص من واشنطن على ألا يخرج ذلك للعلن وأن يتم مناقشته في الغرف المغلقة".

 

مواد متعلقة

المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية بعد إغلاق معبر رفح

شهداء الأقصى: مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية شرق رفح

يونيسيف: التصعيد الأخير في رفح الفلسطينية يؤدى إلى معاناة مزيد من الأطفال

نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ بدء عملية إسرائيل

دخول رفح.. بين تغليب العقل وقراءة ما بين السطور

"أنتي الأهم" تدين الانتهاكات الإسرائيلية للنساء والفتيات العالقات في رفح

عاجل.. القسام تفجر نفقًا مفخخًا بقوة هندسية صهيونية شرق رفح

بايدن يبلغ نتنياهو بأن واشنطن تعتزم وقف شحنات الأسلحة الأمريكية حال دخول إسرائيل رفح
الجريدة الورقية