قطاع المعامل بمياه الفيوم يتابع جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قيام قطاع المعامل بالشركة من تجميع وتحليل 65635 عينة مياه شرب، وصرف صحي وصناعي خلال شهري مارس وأبريل 2024 منها 6444 عينة مياه شرب من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة 1110 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي .

وتم تجميع وتحليل 81 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي من المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية للتأكد من مطابقة هذه العينات للمعايير البيئية الخاصة بصرف هذه المنشآت والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافقة إدارة الصرف الصناعى كأحد بنود إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لتلك المنشآت.

وأكد سعي الشركة الدائم لتحقيق أعلى معايير الجودة في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لضمان حصول المواطنين على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وضمان مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف المعالجة مع متطلبات حماية البيئة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.

صيانة المحطات

وفى وقت سابق صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن قيام قطاع الصرف الصحي بالشركة بتنفيذ خطة صيانة وقائية لجميع شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ولفت إلى أن جميع القطاعات بالشركة تعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة على حد سواء لضمان الخدمة لرضاء العملاء .

وفي السياق أوضح الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، أن القطاع نفذ خلال شهر ابريل العديد من أعمال الصيانة الوقائية بمحطة معالجة طاميه ومراجعة شاملة لجميع مراحل المعالجة وصيانة كاملة لمولد الكهرباء والهوايات.

كما تم صيانة شاملة لمحطة المعالجة الرئيسية بكوم اوشيم والإسكان الاجتماعي ومحطة قرية الجمهورية بمركز طاميه وصيانة طلمبات بمحطة رفع عزبة عاشور بمركز الفيوم، مضيفاً أن الخطة الشهرية شملت تطهير لشبكات الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المحافظة بالإضافة إلى صيانة لسيارات الكسح ومعدات القطاع والتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم استقبالها على مدار اليوم..