تكريم مؤسسة الوفد الإعلامية في مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة

كرمت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، مؤسسة الوفد الإعلامية بمنحها درع الكلية، تقديراً للدور الإعلامي لصحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرون الذي تنظمه كلية الإعلام تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من الباحثين الدوليين وممثلي الوزارات بالحكومة.

الكاتب صلاح شرابي يتسلم درع كلية الإعلام

وتسلم الكاتب الصحفي صلاح شرابي، نائب رئيس تحرير الوفد لشئون التعليم والبحث العلمي والجامعات بمؤسسة الوفد الإعلامية، درع الكلية من الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر، نيابة عن الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير مؤسسة الوفد الإعلامية.

ووجهت أمين عام المؤتمر ووكيل الكلية، الشكر لمؤسسة الوفد الإعلامية على دعمها الكامل لقضايا الإعلام ودورها في دعم توجهات الدولة المصرية.

واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين بحضور الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمود السعيد، والدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والرد الأسبق، وعدد من ممثلي الدولة وأجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء، و53 باحثا، و50 أستاذا وخبيرا من 10 دول في خمس حلقات نقاش و5 ورش تدريبية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.