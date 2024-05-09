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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد إبراهيم: فوز الإسماعيلي على الداخلية جاء بعد مجهود كبير

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن الانتصار الذي تحقق  أمام الداخلية في اللحظات الأخيرة خلال اللقاء الذي أقيم بالجولة ال22 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وأشار في تصريحات عقب اللقاء :" الانتصار جاء بعد مجهود كبير وكفاحي من كل اللاعبين على مدار ١٠٠ دقيقة ،للاسف تم خوض المباراة في توقيت صعب لكننا ننظر دائما إلى الامام ونحو تحقيق الانتصارات".
وتابع :"المباراة كانت صعبة للغاية امام فريق محترم وقادر على القيام بالأسلوب الدفاعي على أكمل وجه".
وأتم تصريحاته :"أود أن أشكر كل الجماهير التي حرصت على مؤازرة ومساندة اللاعبين ويكفي المشهد الذي تابعته من قيام أحد الأطفال بمسح العرق لوالدها في ظل الأجواء الحارة".

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