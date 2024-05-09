استمرار أعمال رفع كفاءة كورنيش العريش البحري

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش، تعليماتة للإدارات المعنيه في وقت سابق ببذل كافة الجهود لرفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش وجمال منظره وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش والشاطئ في إطار الاستعداد لدخول فصل الصيف .

يأتي ذلك بتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين ورفع كفاءة كورنيش العريش البحري أستعدادا لفصل صيف 2024 .

وأشرفت إدارة تحسين البيئة علي أعمال شركة النظافة من خلال دفع فريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من غرناطة حتى نهاية الكورنيش وجاري العمل الأن عند فندق قويدر في أتجاه كافتيريا حبيبه تحت أشرف ومتابعة رئيس منطقة خدمات الساحل بالإضافة إلى جدول أعمال شركة النظافة اليومي بمناطق خدمات المدينة.



وتابع رئيس مدينة العريش، ما تم من أع مال الإنارة علي الكورنيش حيث تم في وقت سابق دفع قسم الإنارة لعمل صيانه لكشافات الإنارة علي الكورنيش وشارع الخدمة علي البحر وجاري أستمرار عمل اللازم لحين الأنتهاء من صيانة كشافات الأناره كما سيتم دفع قسم الاشغالات علي كورنيش العريش لرفع كافة الإشغالات من علي جسم الكورنيش وانذار المخالفين وخاصة أصحاب الخيول والدراجات .

ووجه رئيس المدينة، الشكر للقائمين علي الأعمال نظير جهودهم المبذولة لأظهار الكورنيش بالشكل اللائق بما يتناسب مع مدينة العريش العاصمه ونهيب برواد الشاطئ الحفاظ علي نظافة الشاطئ بعد قضاء يومهم

