وكيل صحة البحيرة يترأس إجتماعًا لإدارتي المعامل ومراقبة الأغذية

ترأس الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا في حضور الدكتورة هالة بطيشة مدير عام الطب الوقائي ، والدكتورة ولاء قنديل مدير ادارة المعامل ، والدكتور أحمد حراز مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وحرصت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، على عقد اجتماع موسع لمناقشة أحدث التعليمات الصادرة بإحكام اليات الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية المختلفة بكافة أنواعها وذلك للحفاظ على سلامة وأمان أهالي محافظة البحيرة ، وبحضور مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية ومدير المعمل المشترك ومديري الأقسام بالمعمل ( كيماوي - بكتيريولوجي - سموم - استلام عينات الاغذية ) ، وذلك بقاعة التدريب بديوان مديرية الصحة بالبحيرة.

وفى كلمته أمام الحضور أشاد الدكتور هانى جمعيه بجهود مراقبي ومفتشي الاغذية على مستوي البحيرة ونشاطهم الدائم وحرصهم علي سلامة وأمان المواطن البحراوي .

ووجه جميعه، إلى أهمية العمل كفريق واحد وسلسلة عمل متواصلة ومترابطة وشدد على اتباع التعليمات المحدثة والواردة من رئيس القطاع والإدارة المركزية بالمعامل بكميات العينات المطلوبة وآليات حفظها والمدد الواجبة لتسليم النتائج .

وناقش مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الحالي 2024 ونوعيات العينات المفحوصة وأسباب عدم مطابقتها وبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية تحليل البيانات والتواصل الدائم بين ادارة المعامل ومراقبة الأغذية، موجهًا على أهمية عقد ورشة عمل مناصفة بين إدارة المعامل وإدارة مراقبة الأغذية كلٌ في مجاله ، وشرح طرق وأساليب أخذ العينة وانتقاء العينات وكمياتها وشرح تفصيلي للخريطة التدفقية لإستلام العينات بالمعمل المشترك وطرق حفظ العينات .

كان الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، قد إستقبل ، وفدًا من نقابة الأسنان بالبحيرة .ضم كل من الدكتور محمد الشعيره نقيب أطباء الأسنان بالبحيرة، والدكتورة حنان أبواليزيد الأمين العام لنقابة الأسنان بالبحيرة ، والدكتور عماد أبو يمن عضو النقابة، وذلك نيابة عن مجلس نقابة الأسنان بالبحيرة.

يأتي ذلك فى حضور الدكتورة غاده عماره مدير عام الإدارة العامة للأسنان بالمديرية.

وقاموا بتقديم التهنئة للدكتور هانى جميعه ،بمناسبة إختياره "الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية "من قِبل النقابة العامة للأطباء بجمهورية مصر العربية ، فى يوم الطبيب السادس والأربعون، كما قاموا بتقديم درع نقابة الأسنان وشهادة تقدير تقديرا لجهوده المتعددة فى تطوير العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة، وكذلك لدوره البارز فى إزدهار المنظومة الصحية منذ توليه المسئولية على رأس العمل بالقطاع الصحي بالبحيرة.