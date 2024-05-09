مدير تعليم نجع حمادي يفتتح فعاليات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية

أفتتح عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، أولى فعاليات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدي طلاب المدارس، والمقام بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، والدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن إطلاق هذا المشروع يأتي بناءا على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات فخامته بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس في أكثر من ملتقى، مشيرا إلى أن اللياقة البدنية هي إحدى مكونات اللياقة الشاملة والتي تتضمن اللياقة الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأشار وزيري، إلي أن أهداف هذا المشروع، تتمثل في تنمية الصفات البدنية للطالب، واكتساب المهارات الحركية الاساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، و الممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، و رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية الرياضية، و توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

وأوضح المدير العام، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالتنسيق مع توجيه التربية الرياضية، بقيادة الكابتن محمود نجيب موجه أول التربية الرياضية، قد اختارت مدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي، لتنفيذ برنامج المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس والذى ستستمر فعالياته حتى الأحد الموافق 12 من مايو الجارى.

وأشاد وزيري، بالدور الحيوي والمهم للأنشطة التربوية علي وجه العموم، و التي نجحت في تصدر المشهد التعليمي بمحافظة قنا، بعد حصولها علي العديد من المراكز المتقدمة علي كافة المستويات ما بين جمهوري وعلي مستوي المديرية في مختلف المسابقات التي عقدت خلال العام الدراسي الجاري، لاسيما توجيه التربية الاجتماعية بقيادة أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية بنجع حمادي، و توجيه التربية الرياضية بالمدارس بمختلف مراحلها والذى يقع على عاتقه رفع الكفاءة البدنية والاهتمام الصحي بالطلاب.

شهد أولى فعاليات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدي طلاب المدارس، عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد خليفة عضو المتابعة وتقويم الأداء، وجيهان عبد الفتاح مدير مدرسة العلم والإيمان الابتدائية، والكابتن محمود نجيب موجه أول التربية الرياضية، والدكتور علي يحي موجه أول التربية الرياضية، والكابتن عبد الرحيم حسن موجه أول التربية الرياضية، الكابتن تامر أحمد حسان معلم التربية الرياضية، والكابتن عمر فؤاد عبد الباقي وعدد من معلمي التربية الرياضية و الكشفية بمدارس الإدارة.

يذكر أن المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، هو مشروع وطنى ترعاه مؤسسة الرئاسة بمشاركة وزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وجامعة جنوب الوادى، ويتضمن كشف وفحص صحى دقيق للطلاب والتأكد من عدم إصابتهم بالسمنة، أو التقذم بالإضافة إلى مشاركة رياضية بدنية لعدة ألعاب عضلية هى الجرى، ورمي الجلة، والوثب، والقفز، كما يتضمن عدة أنشطة داعمة للجهاز الحركى لدى الطلاب.