عبدالمنعم سعيد يكشف سبب إصرار إسرائيل وحماس على مواصلة الصراع

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس يريدان استمرار الصراع، لأنهما يعتقدان أنهما يمكنهما تحقيق النصر، مشددًا على أن مثل هذه الصراعات غير قابل للنصر النهائي أو الكاسح على طريقة الحرب العالمية.

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كم التسليح الذي استخدمته حركة حماس في يوم 7 أكتوبر وفيما بعد ذلك مدهش إلى الدرجة التي تجعلنا نتساءل كيف حصلت على هذا التسليح، وتقديري أن حماس حصلت عليها من إيران".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "كيف جرى تجميع هذه الأسلحة وكيف دخلت الورش؟ هذا النوع من العمليات محتاج ما يشبه المصانع، وكيف هُربت الأسلحة وكيف جرى صيانتها؟ هذه الأسئلة ستظل معلقة حتى يسمح التاريخ بالإفصاح عنها".

حماس نسفت اتفاقية أوسلو



قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ حماس نسفت اتفاقية أوسلو بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف "سعيد"،: "القوميون والإخوان صفقوا مرارا وتكرارا لعمليات انتحارية قُتل فيها 100 إسرائيل في يوم من الأيام، فانتهى الموضوع إلى إهداء الانتخابات لنتنياهو".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "ومع ذلك عملت مصر على ترويض نتنياهو ووقع على اتفاقية تضيف 13% من المناطق المحتلة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم ينفذها، وبعد ذلك عملت الدولة المصرية على أن يسقط نتنياهو في الانتخابات وسقط".