عاجل.. مستوطنات أصبع الجليل تشتعل تحت صواريخ حزب الله

قالت مصادر عبرية، إنه تم استهداف موقعي المالكية والمنارة في اصبع الجليل بالصواريخ الثقيلة من جنوب لبنان .

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتصوّر وتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية .

حزب الله يشن هجومًا على مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية على القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 9-5-2024 هجوماً ‏جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

القسام تفجر نفقًا مفخخًا بقوة هندسية صهيونية شرق رفح

وأعلنت كتائب القسام، تفجيرها عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، مؤكدة أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.