اقرأ غدا بالوفد.. جولة جديدة من مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جولة جديدة من مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

حماس: الاتفاق بات وشيكا.. و"نتنياهو" يحتل رفح لإعلان نصره الوهمي

"السيسي" و"الخصاونة" يطالبان المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في غزة

إجمالي توريد القمح يتجاوز مليوني طن بنسبة 60% قريبا.. 5 آلاف عامل مصري يتجهون للزراعة في اليونان

"السياحة" تضبط نصابي تنظيم رحلات الحج والعمرة

إنذار أخير لمتعاقدي وحدات متوسطي الدخل

مهلة 30 يوما لسداد الأقساط المتأخرة أو سحب الوحدة

في اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني.. "خطابي": 142 صحفيا فقدوا حياتهم في غزة.. ويجب محاسبة الجناة

أمريكا تعترف بمشاركة إسرائيل في إبادة الفلسطينيين

محارق جديدة في غزة.. ونزوح 80 ألف فلسطيني من الجنوب