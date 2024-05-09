إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث أسفرت الحملات عن تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن صبة خرسانية تم انشائها بالمخالفة أعلى مصرف السرو والذى يتبع الإدارة العامة للصرف على مساحة 300 متر مربع بمركز الزرقا

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم ازالة حالة تعد عبارة عن مباني علي ارض زراعية تابعة لولاية قطاع الاعمال علي مساحة فدان وشك 15 قيراط بشرباص التابعة لمركز فارسكور.

وفى هذا السياق بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة 64 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 4162 متر مربع و 174 فدان و10قيراط و19سهم و تنفيذ 184قرار إزالة بمساحة 1647 متر طولى و843متر مربع و66فدان و20قيراط و19 سهم

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.