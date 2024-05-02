خالد الجندي يهنيء عمال مصر: العمل من شروط دخول الجنة

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عمال مصر بعيدهم، الذى يحتفل فيه فى الأول من مايو من كل عام.

وقال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)، فى الآية الله أثني عليهم واشترط العمل لدخول الجنة والنجاة من النار، والإنتاج عمل صالح، وإذا لم يكن الانتاج هو العمل الصالح فأي عمل سيكون".

وأوضح: "الله خلق الإنسان لعبادته وعماره الأرض، وخلافته، والذي يحض الإنسان علي العمل الصالح هو الله، فإشاعة البهجة والندرة أمر أمر به الله تعالي الإنسان المسلم".

وطرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سؤالا حول “هل يجوز عدم العمل بدون عذر يمنع الشخص من العمل”؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "الإنسان الذي يعيش دون عمل يمثل عبء كبير على المجتمع، ولا يستحق أن يتواجد به، إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من ذلك".

السلع التافهة

وأوضح أن الله رزق بعض الأشخاص الصحة وجعل لهم جسدًا قويًا، يساعدهم على العمل، إلا أنهم يفضلون التسول ومد يدهم إلى الغير، مضيفا أن المتسولين يتحايلون على القانون من خلال بيع السلع التافهة، التي يستخدمونها كغطاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.