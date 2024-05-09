ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان قمح بدون ترخيص في المنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، من ضبط سيارة بالأقماح بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح، وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين، والجهات الأمنية لرصد المخالفات ط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنيا، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ، ومصادرة اى كميات يتم ضبطها ، وتقديم المخالفين لجهات التحقيق .

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط سيارة نصف نقل بديرمواس محملة بالأقماح ، حمولة إجمالية 9 أطنان و 141 كيلو جراما بدون ترخيص من مديرية التموين ، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها للمطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد بدء موسم توريد محصول القمح، بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً ، لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا ، لافتًا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى في زراعة و توريد القمح.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.