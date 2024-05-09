رغم توقف الإمدادات لها.. أمريكا تقرر تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنه على الرغم من توقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "سنواصل تزويد إسرائيل بكل القدرات العسكرية اللازمة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد جميع أعدائها، بما في ذلك حماس".

وأكد كيربي أيضًا التأخير في إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الجوية التي تزن 2000 رطل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.

ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وحسبما ذكرت صحيفة "أ بي سي نيوز"، فإن البنتاغون "يقوم حاليًا بمراجعة بعض الإمدادات قصيرة المدى لأسباب أمنية في سياق الأحداث الجارية في رفح".

كما أعلن رئيس البنتاغون تعليق توريد "الذخيرة الثقيلة".

وأضاف أوستن أيضا، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".

وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.

الولايات المتحدة تعترف بمشاركة إسرائيل فى إبادة الشعب الفلسطينى

اعترفت أمس الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع حكومة الاحتلال الصهيونى بإبادة الشعب الفلسطينى على مدار 8 شهور فى قطاع غزة وحاول الرئيس جو بايدن مغازلة الغاضبين فى الجامعات الأمريكية خاصة الجاليات العربية قبيل بدء موسم الانتخابات الرئاسية فيما انفردت «الوفد» الأسبوع الماضى بالكشف عن شحنات سرية أمريكية للاحتلال تحت بند «طوارئ» وبشكل يومى وأسبوعى طبقا للاحتياجات.

وجمّدت الولايات المتّحدة إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعد تخطيط اجتياح رفح، وقوام تلك الصفقة 1800 قنبلة زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوجرامات).

1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوجراما).

وأعلن «بايدن» للمرة الأولى إنه سيوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، التى اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين فى غزة، فى حال أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، جنوب القطاع.

وقال بايدن، «لقد قُتل مدنيون فى غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التى يستهدفون بها المراكز السكانية». واضاف «لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - لم يدخلوا رفح بعد - إذا دخلوا رفح، فلن أقوم بتوريد الأسلحة التى تم استخدامها تاريخياً للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن، للتعامل مع تلك المشكلة».

وشدد الرئيس الأمريكى على أنهم سيستمرون «فى التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التى صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا. لكن، هذا مجرد خطأ. لن نقوم بذلك، لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية المستخدمة». وفيما يتعلق بما يحدث فى رفح، وما إن كان يعتبر أن ذلك دخولًا من جانب إسرائيل إلى المدينة أم لا، فقد علق بايدن بالقول: «لم يدخلوا إلى المراكز السكانية. ما فعلوه كان على الحدود مباشرة».

وكشف مصدر روسى إن الأسلحة التى احتجزتها الولايات المتحدة سيتم نقلها إلى إسرائيل «تحت الطاولة» بسبب قوة اللوبى الإسرائيلي، وسيبقى النقل تحت الطاولة حتى لا يزعج التقدميين.

واعتبرت إسرائيل تأخير إرسال السلاح سيكون الأول من نوعه منذ أن قدمت إدارة بايدن الدعم الكامل بعد 7 أكتوبر الماضى.

وقال مسئول إسرائيلى بارز «إذا اضطُررنا للقتال بأظافرنا فسنفعل». وقلل الاحتلال من القرار، وقال إن البلدين الحليفين يحلان أى خلافات «خلف الأبواب المغلقة». وأوضح المتحدث باسمه دانيال هاغارى إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل إلى حد اعتقادى إلى مستوى غير مسبوق.

ولوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة «أصوات اليهود» فى الانتخابات الأمريكية وعدم التصويت للحزب الديمقراطي.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر قولها إن حكومة الحرب أقرت عملية مدتها عام كامل فى رفح.

وكشفت مصادر عبرية عن أن مجلس الوزراء الكابينت سيعقدان جلسات حاسمة بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات بايدن. وقالت المصادر «علينا القيام بعملية رفح لإثبات قدرتنا على إدارة الأمور عسكريا دون دعم واشنطن».

وأعلن موقع والا العبرى أن رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون وزعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أرسلا رسالة إلى بايدن أعربا فيها عن قلقهما البالغ إزاء قرار تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وطلبا توضيحات بحلول نهاية الأسبوع.



