إزالة 112 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا، تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للبناء المخالف والغير مرخصة.

وحرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على متابعة جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22، حيث أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين ، عن إزالة 112 حالة تعد تنوعت بين 23 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة بمراكز ، المنيا ، وبني مزار ، والعدوة ، واسترداد 5 أفدنة بالظهير الصحراوى ، بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا ، و 61 حالة تعدِِ على أراض زراعية خاصة ، و28 حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ ، بعدد من مراكز المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن بدء انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك وفق الجدول الزمني ، اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠ إبريل ، حتى ٩ مايو المقبل ، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية ، وجهات الولاية ، و الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة ، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

ويتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، منذ اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ ، وشدد ، على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية ، أو حالات تعد جديدة ، والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدى للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف ، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية ، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

يذكر أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة ، يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى ، وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضى ، وحتى ١٥ مارس الشهر الماضي، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة ، والتي تبدأ في ٢٠ أبريل الجاري ، وتنتهي في ٩ مايو القادم .