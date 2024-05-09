تنفيذ 4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خطة مديرية الصحة بالدقهلية؛ لتنفيذ 4 قوافل طبية علاجية للقرى الاكثر احتياجا خلال شهر مايو الجاري بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.

وجاءت موافقة محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية خلال الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال هذا الشهر تشمل قرية أم الرزق بمركز شربين وقرية جاليا الاولي بمركز بلقاس وقرية ميت العز بمركز ميت غمر وقرية بصار بمركز بلقاس.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن القافلة الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومين وهى أيام الاثنين والثلاثاء اسبوعيا، بداية من الاسبوع الاول من شهر مايو لتغطية الخدمه للمترددين عليها من ابناء القرية والقرى المجاورة. ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وأكد أن منظومة القوافل الطبيه التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا للعبئ عنهم، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة٠