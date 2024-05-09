3 تمارين رياضية تمنع تطور مرض الدوالي

وفقا للخبراء، فإن الجمباز للدوالي هو واحد من أكثر الوسائل فعالية للحماية من المزيد من تطور الدوالي ويمكن للأداء المنتظم للتمارين البسيطة أن يعلق تطور المرض.

الاهتزاز

لأداء هذا التمرين، يجب عليك أولا الاستلقاء على ظهرك باستخدام بكرة أو وسادة صغيرة تحت رقبتك ثم يجب عليك رفع أطرافك عموديا على الجسم وهزها - من دقيقة إلى ثلاث دقائق، لم تعد كذلك ويساعد الاهتزاز الناتج عن هذا الاهتزاز على تطهير جدران الأوعية الدموية والتدفق في الأوردة، مما يقلل من خطر تجلط الدم.

الدراجة

الأداء المنتظم لهذا التمرين يقوي الأوعية الدموية بشكل فعال وعند القيام بذلك، تحتاج إلى الاستلقاء على ظهرك، والضغط على ذراعيك وأسفل الظهر على الأرض، ثم البدء في تدوير قدميك في الهواء كما لو كنت تدور دواسات خيالية.

في مكان العمل

يوصي الأطباء بأن يقوم جميع موظفي المكاتب بمكافحة الدوالي بالتمرين التالي وعند الجلوس في مكان العمل، تحتاج إلى رفع ساقيك بضعة سنتيمترات فوق الأرض وتدوير قدميك - في اتجاه عقارب الساعة وضدها.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض وريدي، ينصح الأطباء بالقيام بالتمارين بانتظام، وكذلك ارتداء ضمادة مرنة إذا وصفها الطبيب في الوقت نفسه، يلاحظ الخبراء أنه لا ينبغي أن يكون هناك إجهاد جسدي في هذا الانتهاك، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من الدوالي القيام بالجمباز بشكل معتدل للغاية، ومنع الألم والتورم.

الدوالي الوريدية

الدوالي الوريدية أوردةٌ منتفخة ومتضخمة ويكون أي وريد قريب من سطح الجلد أو ما يُعرف بالوريد السطحي عُرضة للإصابة بالدوالي.

ولكن في الغالب تصيب الدوالي الوريدية أوردة الساقين ويرجع هذا إلى أن الوقوف والمشي يزيدان الضغط على أوردة الجزء السفلي من الجسم.

الدوالي الوريدية مجرد مشكلة شكلية بالنسبة إلى كثير من الأشخاص وكذلك الأوردة العنكبوتية، وهي نوع شائع وطفيف من الدوالي.

ولكن الدوالي الوريدية تسبب للآخرين ألمًا وانزعاجًا بالغين وقد تؤدي إلى مشكلات صحية أخطر في بعض الأحيان.

العلاج ممارسة الرياضة، أو رفع الساقين عند الجلوس أو الاستلقاء، أو ارتداء الجوارب الضاغطة. ويمكن العلاج بإجراء ربط الأوردة أو إزالتها.