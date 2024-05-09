تمريض بني سويف تنظم ندوة عن" الإدمان الإلكتروني والإنترنت"

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، ندوة بعنوان "الإدمان الإلكترونى وإدمان الإنترنت" بالتعاون مع قسم الطب النفسى بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور خالد الحديدى عميد كلية الطب، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى حامد دسوقى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر بها الدكتورة مروة صفوت مدرس الطب النفسى .

وتناولت الندوة أسباب ومظاهر إدمان الإنترنت وتأثيره السلبى على الصحة الجسمانية والنفسية، في إطار نشر ثقافة الوعي وتعزيز سياسة الحماية التي تتبناها الجامعة، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الجامعة، خاصةً عن خطورة إدمان الإنترنت، وكيفية إيجاد العلاج والمقترحات الملائمة للحد من مخاطره، كما ناقشت الندوة الأبحاث المستجدة المتعلقة بهذا الموضوع.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.