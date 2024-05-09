قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي لإفتتاح كلية الملك فيصل بمقرها الجديد

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية صاحب السمو الملكى الفريق تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل إفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والإحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية.



علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية المصرية والسعودية



وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية لكلا البلدين.



قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي لإفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد

قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي لإفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد

قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي لإفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد

قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي لإفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد

دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات



وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر فى دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات فى كافة المجالات مما يعزز من القدرة على مجابهة التحديات المشتركة فى ظل المستجدات الراهنة التى تشهدها المنطقة .



كما قدم الفريق قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيرة السعودى بإفتتاح الكلية وما تضمه من منشأت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة مؤكداً على عمق ومتانه العلاقات التاريخية بين الجانبين .