جنوب أفريقيا تبدأ تحقيقات في انهيار مبنى

شهدت جنوب أفريقيا، تحديدًا منطقة جورج، انهار مبني نتج عنه وفاة 7 أشخاص، ويجري الآن تحقيقات عاجلة وعملية إنقاذ واسعة النطاق.

جنوب أفريقيا

لقد لقي سبعة أشخاص حتفهم، وما زال حوالي 40 عاملاً في عداد المفقودين تحت الأنقاض، مما أثار الحداد الوطني والبحث عن إجابات.

قدم ليون فان ويك، العمدة التنفيذي لمدينة جورج، تحديثات حول عملية الإنقاذ لقد انتشلنا 36 شخصًا، توفي منهم سبعة للأسف.

ولا يزال هناك 39 شخصًا في عداد المفقودين مدفونين في مكان ما تحت الأنقاض خلفنا لذلك، لا يزال جزء الإنقاذ مستمرًا في العملية، ولكن في الوقت الحالي".

نفس الشيء، ما تفعله الفرق الآن هو الاستعداد للتعافي".

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا تعازيه للأسر المتضررة من المأساة ودعا إلى إجراء تحقيقات شاملة في سبب الانهيار.

وتجري السلطات، بما في ذلك الشرطة والحكومة الإقليمية ووزارة العمل الوطنية، تحقيقات لتحديد العوامل التي تساهم في الكارثة.

في هذه الأثناء، تتجمع العائلات والأصدقاء في الموقع، متشبثين بالأمل ويقدمون الدعم لبعضهم البعض خلال هذه المحنة المروعة.

وأعرب زيبرون مهون، أحد أقارب أحد العمال المحاصرين، عن الألم الذي تشعر به العائلات التي تنتظر أخباراً عن أحبائها حقًا إنه مؤلم جدًا (مؤلم)، نعم، إنه مؤلم جدًا (مؤلم) لأنه كإنسان أن يكون تحت الأرض مؤلم جدًا (مؤلم) ولكن مع الإيمان بالله، لا يزال لدينا إيمان بأنها ستأتي خارج."

استخدمت فرق الإنقاذ كاميرات تحت الأرض وكلابًا بوليسية، الأربعاء، للبحث لمدة يومين بعد انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في ساحل جنوب إفريقيا.

وقالت السلطات إنه تم التأكد من وفاة سبعة عمال، في حين أن 16 من أصل 29 شخصا تم إنقاذهم من تحت الأنقاض في حالة حرجة في المستشفيات وستة آخرين يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

وقالوا إن 39 عاملا ما زالوا في عداد المفقودين ودفنوا تحت أنقاض السقالات الخرسانية والمعدنية المشوهة.

انهار المجمع السكني غير المكتمل المكون من خمسة طوابق يوم الاثنين في جورج، وهي مدينة تقع على الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق كيب تاون.

وأدى ذلك إلى إطلاق جهود إنقاذ يائسة اجتذبت فرق الاستجابة للكوارث من بلدات ومدن أخرى.

وقالت بلدية جورج إن إجمالي 75 عامل بناء كانوا في موقع البناء عندما سقط.

وواصل أكثر من 200 من أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين وتم إحضار الرافعات وغيرها من معدات الرفع الثقيلة لرفع بعض الألواح الخرسانية الضخمة التي سقطت على العمال، بينما شكل رجال الإنقاذ خطوطًا لإزالة الركام الأصغر يدويًا.

وتم إحضار الرافعات وغيرها من معدات الرفع الثقيلة لرفع بعض الألواح الخرسانية الضخمة التي سقطت على العمال، بينما شكل رجال الإنقاذ خطوطًا لإزالة الركام الأصغر يدويًا.

وقال رجال الإنقاذ إن بعض الناجين استخدموا هواتفهم المحمولة بينما كانوا محاصرين تحت الأنقاض للاتصال بأفراد أسرهم، مما ساعد المستجيبين للطوارئ في العثور عليهم.

وواصلت عائلات وأصدقاء العمال المحاصرين الانتظار في الموقع، على أمل سماع أخبار جيدة من أحبائهم.