كينيا تواجه عواقب كارثية لفيضانات الأمطار الغزيرة

مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في كينيا، تواجه البلاد العواقب الكارثية للفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تلحق الضرر بسبل العيش.

فيضانات كينيا

في أعقاب أسابيع من هطول الأمطار المتواصلة، يجد العديد من الأفراد أنفسهم غير قادرين على ممارسة الأعمال التجارية حيث غمرت المياه مبانيهم.

في كيامبو، يخوض تشارلز أوتينو، صاحب ورشة لتصليح السيارات، في برك من المياه لتلبية احتياجات العملاء في جهد حثيث لإعالة أسرته المكونة من شخصين.

وفي مكان قريب، تواجه نانسي نافولا، وهي أم لثلاثة أطفال، الواقع القاسي المتمثل في كونها بلا مأوى بسبب الفيضانات.

لم يعرقل الفيضانات قدرتها على العمل فحسب، بل تركها أيضًا قلقة بشأن المستقبل.

وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي من أولئك الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والسدود وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات إخلاء منازلهم وسط هطول أمطار غزيرة خلفت 238 قتيلاً في الأسابيع الأخيرة.

قال تشارلز أوتينو، صاحب المرآب "نحن تقطعت بهم السبل لدي مرآب للسيارات ولكن منذ أن بدأ المطر، مضى الآن ثلاثة أسابيع. مركباتي ملقاة هنا، إنهم عالقون، وليس لدي ما آكله.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص ونزحت أكثر من 40 ألف أسرة وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وتقول الحكومة إن أكثر من 1000 مدرسة تأثرت بالأمطار الغزيرة والفيضانات وخصصت أموالاً للتجديدات.

تم إعلان يوم الجمعة الماضي، (10 مايو) عطلة رسمية حدادًا على 238 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات المستمرة.

وقال الرئيس ويليام روتو، إنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال أنشطة زراعة الأشجار الوطنية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكينية تحذيرات قائلة إن الأمطار ستستمر حتى نهاية مايو.

وقد غمرت الفيضانات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مع جيرانها.

قالت وزارة الداخلية نيروبي، إن انهيار سد في غرب كينيا ، مما أسفر عن مقتل 45 شخصًا على الأقل وما زال العشرات في عداد المفقودين بعد أن اجتاح جدار من المياه المنازل وقطع طريقًا رئيسيًا.

وزارة الداخلية نيروبي

وقال مسؤول الشرطة ستيفن كيروي للصحافة إن سد كيجابي القديم، الواقع في منطقة ماي ماهيو بمنطقة الوادي المتصدع الكبير المعرضة للفيضانات المفاجئة، انهار وتسربت المياه في اتجاه مجرى النهر حاملة معها الطين والصخور والأشجار المقتلعة.

وكانت سوزان كيهيكا، حاكمة مقاطعة ناكورو، تزور المناطق المتضررة وقالت للمشاهدين: "نحن نتجول حاليًا في جميع سدودنا ونقوم بتصريف المياه حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".

وعلقت سيارات وسط الحطام على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في كينيا وعالج المسعفون المصابين بينما غمرت المياه مناطق واسعة.