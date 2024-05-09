الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تجديد ترخيص مطار الاقصر الدولي لثلاث سنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار الاقصر الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

txt

مطار حمد القطري هو الأفضل في العالم

txt

إندونيسيا: غلق مطار مانادو بسبب البركان الثائر

txt

مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة من الإمارات

txt

مطار القاهرة الدولى يسجل أعلى نسبة تشغيل منذ إنشائه بتسيير 612 رحلة جوية لنقل 82 ألف راكب

ترخيص مطار الأقصر الدولي


و تعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد  ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

 

الجريدة الورقية