مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة من الإمارات

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، خلال الساعات الماضية، طائرة مساعدات من دولة الإمارات تحمل على متنها 26.5 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية لصالح قطاع غزة.

وأفاد مصدر بشمال سيناء، إنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأضاف المصدر، أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي من دولة الإمارات بلغ 204 طائرات، بخلاف 4 سفن وصلت إلى ميناء العريش البحري، من بينها 3 سفن شحن، وسفينة عبارة عن مستشفى عائم.

وتابع المصدر: أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، بلغ 749 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 609 طائرات حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 140 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية.