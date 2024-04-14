مطار القاهرة الدولى يسجل أعلى نسبة تشغيل منذ إنشائه بتسيير 612 رحلة جوية لنقل 82 ألف راكب

عام كامل على الحدث الأهم

الفريق عباس: تحسين مستوى الخدمات للركاب وجذب مزيد من شركات الطيران العالمية

عام كامل مر منذ أن شهد مطار القاهرة الدولى فى ٢٤ أبريل من العام الماضى ٢٠٢٣ أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفى حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم فى أوقات الذروة التى شهدها المطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة فى الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.

وفى هذا السياق، كان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى قد أثنى على جهود جميع العاملين بميناء القاهرة الجوى والتى توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت إليها الرحلات الجوية القادمة من وإلى مطار القاهرة وكذلك بالنسبه لعدد الركاب القادمين والمغادرين؛ وهو ما يأتى فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة خلال الفترة الماضية، ومن بينها مطار القاهرة الدولى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء مما ساعد على جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة فى ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة والمرتقبة والتى من المتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة لما يتميز به المطار من موقع جغرافى مميز وكونه مطارًا محوريًا وبوابة مصر الأولى أمام العالم.

وأضاف وزير الطيران أن الزيادة المستمرة فى حجم الحركة الجوية وتنامى نسب الارتفاع فى معدلات أعداد الركاب والطائرات، تمثل تحدياً كبيراً يشهده مطار القاهرة، لافتًا إلى أنه يستوجب علينا مواصلة أهدافنا الرئيسية نحو تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتنامى على حركه السفر والسياحة وهو ما يأتى فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يشهده مطار القاهرة الدولى من حركة ‏تطوير موسعة داخل منظومة العمل لتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين أو القادمين ظهرت آثاره واضحة بتحقيق نتائج إيجابية ومثمرة فى حجم الطلب المتنامى على مطار القاهرة ووصوله إلى أعلى معدل فى عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خاصة فى أوقات الذروة والتشغيل مع الالتزام بكافة المعايير والتشريعات الدولية الموصى بها من قبل منظمات الطيران المدنى الإقليمية والدولية.