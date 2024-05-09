مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي يعتمد «M.A.R.C»: مركز عالمي للأبحاث الدوائية على أرض مصر

في تطور ملحوظ يعكس الجودة والتميز في مجال الأبحاث الطبية، أعلن مركز M.A.R.C للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، أحد المراكز المصرية الرائدة في مجال الأبحاث الدوائية، والذي يطبق أحدث معايير الجودة العالمية على أرض مصر، عن حصول وحدة التكافؤ الحيوي به على اعتماد المجلس الصحي بدول التعاون الخليجي، كمنظمة بحثية متكاملة، ما يجعله أحد المراكز المعتمدة لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في المنطقة.

وأعرب الدكتور جورج ماهر، الرئيس التنفيذي لمركز M.A.R.Cللخدمات الطبية والأبحاث العلمية، باعتماد المركزمن قِبَل مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي، واصفًا إياه بالإنجاز الذي يمثل «قفزة نوعية» نحو تحقيق رؤية المركز، كأحد المراكز الرائدة بمجال التكافؤ الحيوي في المنطقة العربية وفي شمال إفريقيا.

وأضاف الدكتور جورج ماهر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اعتماد مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي لمركز M.A.R.C، يأتي تتويجًا لجهود عشرات الكوادر العلمية المدربة على أعلى مستوى، وذات الكفاءة العلمية والخبرة العملية العالية بهدف تحسين نتائج الرعاية الصحية، بما يعكس التزام «المركز» بتوفير أعلى مستويات الجودة.

ولفت إلى أن «M.A.R.C»، يعتبر مركزًا متميزًا في مجال التجارب الإكلينيكية، وفق أعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تطوير الأدوية الجديدة وتحسين العلاجات القائمة، بما يفيد المرضى في مصر والمنطقة حيث أن «المركز» يتمتع بفريق من الخبراء والباحثين المتخصصين الذين يعملون بدقة واحترافية لضمان الدقة والأمان في كل مراحل التجارب الإكلينيكية، من التصميم وحتى التنفيذ. كما يذكر أن مركز M.A.R.C للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، مُجهز بمجموعة واسعة من المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة التي تُمكّنه من إجراء الأبحاث العلمية والتجارب الإكلينيكية بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور جورج ماهر، عزم المركز على مواصلة تطوير جودة خدماته، مما سيعود بالنفع على المرضى والعملاء والمجتمع ككل، ويعزز مكانته كمركز رائد في البحث العلمي والطبي في المنطقة، وبذلك يكون المركز قادرًا على تقديم خدمات التكافؤ الحيوي بأنسب التكاليف منافسًا المراكز البحثية العالمية مما يضمن جودة الرعاية الصحية للمرضى في مصر والعالم.