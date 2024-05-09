بيار داغر فارس الأدوار الصعبة

العالم العربي ملئ بالفنانين الكبار الذين برعوا في عالم الدراما والأدوار التاريخية، بعضهم لا يسعى للشهرة والانتشار بل يسعى فقط للفن الجيد، منهم الفنان اللبناني الشهير بيار داغر وهو قريب الصلة من المنتجة الكبيرة الراحلة أسيا داغر والسياسي الكبير أسعد داغر.

قدم على مدى عدة عقود العديد من الأعمال الدرامية التاريخية، نذكر منها على سبيل المثال جنكيز خان، والبحث عن صلاح الدين، فارس بني مروان، خالد بن الوليد، دعوة إلى المجهور، يوسف الصديق، فنجان الدم، رايات الحق، فتح الأندلس، كما جسد شخصية الرئيس الأمريكي تومس جيفرسون في مسلسل "عين الشمس".

ويستعد حاليًا للمشاركة في المسلسل السعودي "غاليه" إخراج محمد العنيزي وإنتاج ضخم.

النجم اللبناني يتمنى بالطبع العمل في مسلسل مصري لقناعته أن مصر هوليود الشرق ولم تسمح له الفرصة إلا قليلًا للمشاركة في مسلسل مصري بسبب انشغاله الدائم في تصوير أعمال درامية في لبنان.

هذا الفنان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة للدراما المصرية خاصة أن لديه خبرة هائلة في تجسيد الشخصيات التاريخية التي تحتاج لأمكانيات هائلة لايتمتع بها الكثيرين.

ولبنان دائمًا أرض خصبة للفن سواء في عالم الغناء أو الدراما، وهذا الفنان ربما يغفل عنه البعض لكنه في الحقيقة فنان يتمتع بقدرات هائلة في تجسيد الشخصيات التاريخية ويطلقون عليه في لبنان فارس الأدوار الصعبة.

التاريخ الفني العربي بشكل عام ملئ بالمواهب الفازة التي لم تحصل على حقها في النجومية، بيار داغر فنان لبناني يستحق ان تسعى إليه الدراما المصرية وهي بالطبع الأكثر انتشارًا وشعبية في العالم العربي.

مطلوب المتابعة الدقيقة للأعمال الدرامية في لبنان والعالم العربي والأستعانة بالفنانين العمالقة وعلى رأسهم بيار داغر.