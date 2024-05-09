إهداء درع "جامعة قناة السويس" لنائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة جيانسو الصينية

أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الخميس 9 مايو 2024 - وفد مقاطعة جيانسو الصينية برئاسة السيد فانغ شو لى

نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة الصينية.

حضر مراسم الإستقبال الدكتور حسن رجب وجانغ تينغ هونغ مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

يأتى اللقاء في إطار زيارة الوفد الصينى لمحافظة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء - تم بحث سبل دعم العلاقات العلمية بين الجامعة ومقاطعة جيانسو التى تُعد أكبر المناطق الصناعية في الصين.

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد مشيراً إلى أن دور الجامعة الرائد في التعاون مع الجانب الصيني يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون العلمي والأقتصادي بين مصر والصين بوجها عام، وسعيا نحو نقل التكنولوجيا الصينية إلى منطقة القناة بهدف تحقيق التنمية الشاملة بالإقليم.

وتابع الدكتور ناصر مندور، مؤكدا تصدر الجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني ، لافتاً إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما .

ومن جانبه أوضح السيد فانغ شو لى أن مقاطعة جيانسو تقع شرق الصين وتُعد أكبر المناطق الصناعية الشهيرة في الصين وتحتل المركز الثانى بين المقاطعات الصينية إسهامًا فى الدخل القومى للصين حيث تشتهر بصناعة الأجهزة الإلكترونية ومنتجات النسيج والحديد والصلب والكيماويات وصناعة السفن، مُرحباً بالتعاون مع الجامعة التي تحمل أسم قناة السويس والتي تحظى بالنصيب الأكبر من التعاون مع الجانب الصيني.

وفي نهاية اللقاء - أهدى الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس إلى السيد فانغ شو لى الذي قدم بعض الهدايا التذكارية المعبره عن الثقافة الصينية لرئيس الجامعة.

هذا وتضمن برنامج زيارة وفد مقاطعة جيانسو الصينية تفقد المنطقة الصناعية بالإسماعيلية للتعرف عن قرب على المشروعات الاستثمارية الموجودة على أرض المحافظة من أجل خلق فرص جديدة للتعاون الإقتصادى بين المقاطعة الصينية ومحافظة الإسماعيلية.