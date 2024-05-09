الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس 9-5-2024، بينما يلتقط المستثمرون أنفاسهم بعد أحدث ارتفاعات ويترقبون قرار بنك إنجلترا حول السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم فيما قفزت أسهم بنك ساباديل الإسباني بعد عرض استحواذ تقدم به منافسه بي.بي.في.إيه.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد أن قفز إلى مستويات إغلاق قياسية في يومين متتاليين.

وقطاع السيارات هو الأكثر تضررا إذ انخفض 1.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مرسيدس بنز 5.5 بالمئة. وارتفعت أسهم بنك ساباديل الإسباني 5.5 بالمئة بعد أن قدم منافسه بنك بي.بي.في.إيه عرض استحواذ بقيمة 12.23 مليار يورو مباشرة إلى المساهمين لكن مجلس إدارة البنك رفض العرض في حين تراجعت أسهم بي.بي.في.إيه 5.4 بالمئة.

وخسرت شركة الأدوية البلجيكية أرجنكس 7.8 بالمئة بعد أرباح الربع الأول.

وقفز سهم مجموعة نيكسي الإيطالية للمدفوعات 6.6 بالمئة بعد زيادة أكبر من المتوقع في الأرباح الأساسية في الربع الأول.

وارتفع سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 5.1 بالمئة بعد أن أعلنت أنها تلقت طلبا لشراء 26 نظام ربط هجين.

ومن المنتظر أن يُعلن بنك إنجلترا قراره حول السياسة النقدية خلال اليوم، ومن المحتمل أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو يتخذ خطوة نحو خفضها لكنه سيكون حذرا في إعطاء دلائل واضحة بشأن هذا القرار.

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 26178 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 31996 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5775 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 8281 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 7345 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما: سيتي للتحاليل الطبية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.