البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر 22.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء عن مكاسبها الصباحية وتراجعت بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية للمستثمرين العرب والمصريين.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 22.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.759.4 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوي 25988 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى5750 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8252 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.4 مليار جنيه.