صحة الشرقية تستقبل ممثلي الإتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ممثلي الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة الزقازيق EPSF-Zagazig، وذلك صباح اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية.

تناول اللقاء مناقشة بعض أفكار الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة في نشر الوعي الصحي بين طلاب كلية الصيدلة والكليات المختلفة، والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية في تدريب طلاب الكلية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتطوع الطلاب للمساهمة في نشر التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وتعاون المكتب الإعلامي بالمديرية مع الإتحاد في تعزيز نشر منشورات التوعية الصحية على الصفحة الرسمية للمديرية والتي تتخطي ١٠٠ الف متابع، وكذلك صفحة الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والتي تتخطي ١٩ ألف متابع من طلاب الكليات والجامعات المختلفة، بالإضافة إلى تعاون الطلاب في نشر هذه التوعية بين المواطنين، وداخل المنشآت الصحية وغيرها، من خلال خطة عمل محددة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لتحقيق أهداف المديرية وخطة وزارة الصحة والسكان، ودعم استراتيجيات الوزارة لوصول حملات التوعية لكل فرد بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية استمرار التوعية بمخاطر المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، وحملات التوعية بالتغذية الصحية السليمة، والإستراتيجية الوطنية للسكان وغيرها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، احتفلت المديرية بحملة التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للمسكنات والفيتامينات والمضادات الحيوية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة رشا الشرقاوي مدير الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة.

حضر الاحتفالية كل من: الدكتورة شيماء إمام مدير عام الإدارة العامة للصيدلة الإكلينيكية بالوزارة، والدكتور وليد الأحمدي رئيس رابطة الكبد والجهاز الهضمي بالشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقبب صيادلة الشرقية، والدكتور أحمد رجب مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، والدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلي الحكومي، والدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية.

أكد الدكتور هشام مسعود خلال كلمته على الدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ودعم وزير الصحة ومحافظ الشرقية المستمر للمحافظة، مشيدا بأداء الفرق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال من افتتاح وتفعيل قسم للصيدلة الإكلينيكية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وأثنى على إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالمياً، كما أشاد بأداء عمل المكتب الإعلامي بالمديرية، وعمل مسئولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات بمحافظة الشرقية، في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير المكتب الإعلامي ولرئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، ولجميع فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات.

أكد وكيل صحة الشرقية أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتي تؤدي أيضاً إلي ترشيد إستهلاك الدواء، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء، والمشاركة في المرور اليومي على المرضي وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض، ويقوم الفريق الإكلينيكي برصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية