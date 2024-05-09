هبوط مفاجئ بكوبرى نوسا الغيط بالدقهلية

تعرض كوبرى نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية السطحى والمقام على ترعة المنصورية والذي يخدم عدة طرق تربط بين أجا المنصورة ونوسا الغيط ونوسا البحر لهبوط مفاجئ.

وتلقى الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، إخطارًا بالواقعة، وانتقل اللواء صبرى سليمان ،رئيس مركز ومدينة أجا، على الفور لموقع الهبوط برفقة إدارة الرى بالمركز،ومسئولى القسم الهندسى بمركز ومدينة أجا ومنال القاضي سكرتير الوحدة المحلية بنوسا الغيط . وتبين أن الهبوط بمنطقتين بوسط أرضية الكوبرى .

و كلف محافظ الدقهلية ، رئيس مركز ومدينة أجا، ومسئول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ، وتم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى ، بعد غلق منطقة الهبوط بالكوبرى التى تعرضت للكسر والهبوط .