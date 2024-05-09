ارتفاع أسعار النفط مع تقلص المخزونات الأمريكية وزيادة واردات الصين

شهدت أسعار النفط، الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية وسط زيادة استهلاك مصافي التكرير ونمو الواردات الصينية الشهر الماضي مما دعم توقعات ارتفاع الطلب في أكثر دولتين استهلاكا للخام في العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 64 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 66 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 79.65 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد على توقعات المحللين في استطلاع لوكالة رويترز بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.وانخفضت المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بواقع 307 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من 900 ألف برميل إلى 228 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، ومنها زيت الوقود وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 116.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت، الخميس، أن شحنات الخام المتجهة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت في أبريل 44.72 مليون طن بما يعادل 10.88 مليون برميل يوميا بزيادة 5.45 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إنه من الممكن التغلب على أوجه الخلاف بين إسرائيل وحركة حماس خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت، بينما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 307 آلاف برميل يوميا.