المشدد 10 سنوات لعامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، وسكرتاريه طه حسين وماجد أمين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج.

البداية عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بسوهاج، تفيد قيام "ج.ث.ت" مقيم دائرة مركز شرطة مغاغة، بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف.

وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة، التحقيق مع القوادة أم جمال و4 فتيات متهمات بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على راغبي المتعة الحرام، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع تفاصيل عندما ألقت الأجهزة الأمنية بـ مباحث الآداب، القبض على القوادة أم جمال بصحبتها 4 ساقطات، لاتهامها بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على الرجال راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحريات الأولية أنها تتقاضى مقابل الفتاة الواحدة 2000 جنيه في الساعة الواحدة، لعرضها على راغبي المتعة الحرام في القاهرة.

وأضافت التحريات أنه عقب رصد المتهمة تم القبض عليها وبحوزتها قطعة حشيش، وبمواجهتها اتعرفت بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.