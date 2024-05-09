المؤبد لخمسيني خطف واعتدى على طفلتين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشار محمود عبدالرحمن منصور والمستشار أيمن حسين حمدان والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش، وسكرتارية تامر العظيم، رجل خمسيني، بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف وهتك عرض طفلة في وقائع القضية رقم 19448 لسنة 2023 جنايات أبوحماد والمقيدة برقم 3233 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في شهر سبتمبر الماضي 2023، بلاغًا من « محمد. ج. م. ع» 37 عاما، دبلوم صنايع، مقيم إحدى قرى مركز أبو حماد، يتهم «جمال. ذ. م. ب» 55 عاما، مقيم بذات الناحية، بخطف نجلته «ريتاج» وهتك عرضها، مستغلا حداثة عمرها والتي لم تبلغ الـ 18 عاما.

وتوصلت التحريات، قيام المتهم بخطف الطفتلين «ريتاج. م. ج» و«أيه. ن .م»، مستغلًا حداثة عمرهما، وعدم إدراكهما لمقتضيات الأمور، بأن قام باصطحابهما إلى أحد الأراضى الزراعية، واهمًا الأولى بأنه صديق والدها، وهو في إنتظارها، وتمكن من أصحابهما إلى أحد الأراضي الزراعية غير المأهولة، قاصدًا من ذلك إقصائهما عن أعين ذويهما.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما مستغلا حداثة عمرها، والتي لم يبلغ سنها ١٨ عامًا، وذلك بالتهديد، واستطالت يده إلى أماكن عفتهما وتحسس اجسادهما مهدداً إياهما بالإيذاء، حال أن صدرت منهما ثمة استغاثة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتم عرض الطفلين للخطر بأن تسبب فى تعرض أخلاقهم وصحتها للخطر مرتكباً، جريمته بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للمجني عليهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر الازم، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، عقبت محكمة جنايات الزقازيق، 5 أشخاص بإعدامهم شنقاً، لاتهامهم في القضية رقم 16888 لسنة 2023 جنح مركز أبوحماد والمقيدة برقم 3554 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بإنهاء حياة نجار مسلح بسبب خلاف قائم بينهم بإحدى قرى مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد، يفيد مقتل «محمود. ص. ع» 34 عاما، نجار مسلح، والمقيم بإحدى قري المركز.