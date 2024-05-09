تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة زميلهم بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لجلسة الدور الرابع من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18372 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "احمد ك أ"، 37 سنة، مالك جراج، "محبوس"، و"محمد م ع"، عامل، (هارب)، ومقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما فى يوم 6 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه محمد حمدى جودة، بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجنى عليه طعنة قسية قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا "سلاح ابيض"، سكين، بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنه حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فأشهر الأخير سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجنى عليه طعنة استقرت بصدره، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة، وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة