المؤبد لطالب وفني بتهمة قتل شخص بسلاح ناري في الفرافرة

عاقبت محكمة جنايات الوادى الجديد برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين أشرف راضى ومصطفى الجـاحـــر، الطالب محمد هارون عبدالموجود وأسامة فرج عبدالحليم الفنى بمديرية اسكان الوادى الجديد، بالسجن المشدد 25 سنة لقتلهم المجنى عليه محمد أحمد عبدالعال سند بالآلى فى الفرافرة.

أكدت الشاهدة الأولى فاطمة عصام الدين أرملة القتيل؛ فى القضية رقم 823 لسنة 2023 جنايات الفرافرة، المقيدة برقم 215 لسنة 2022 كلى الوادى الجديد، أنها حال تواجدها فى مسكنها ،ومكوث زوجها المجنى عليه بالخارج تناهى لسمعها دوى اطلاق أعيرة نارية.

أضافت أرملة القتيل، وبالخروج لإستبيان الأمر، أبصرت المتهم الأول حائزاً لبندقية آلية، ومطلقاً بإياها عدة أعيرة نارية صوب زوجها المجنى عليه.

كما أضافت، استقرت بعضها فى جسده فأزهقت روحه، والطلقات الأخرى أصابت المنزل مما أحدث به التلفيات المشهودة.

واشارت، إلى تواجد المتهم الثانى لحراسة المتهم الأول للشد من أزره بباعث من الثأر.

وقال الشاهد الثانى محمد غزالة معاون مباحث مركز الفرافره؛ بأن تحرياته السريه توافقت مع ما شهدت به أرملة المجنى عليه؛ وأنه تمكن من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الحادث.

وأكدت نيابة الفرافرة فى معاينتها لمسرح الجريمة؛ أن منزل المجنى عليه مكون من طابقين بالأسمنت والحديد المسلح، وبه آثار ثقوب من الخارج جراء اطلاق أعيرة نارية.

وأكد تقرير المعمل الجنائى، العثور على بقايا الأعيرة النارية، ووجود ارتطامات غير منتظمة الشكل فى الحائط الخارجى للمنزل، جراء حركة المقذوفات النارية السريعة.

كما أكد تقرير الطب الشرعى، وفاة المجنى عليه جراء اختراق الأعيرة النارية لجسده ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان المستشار حسن رأفت المحامى العام لنيابات الوادى الجديد، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لقتلهم المجنى عليه أمام منزله بالآلى فى قرية النهضة بمركز الفرافرة.

وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.