جلسة حوارية عن دور أكاديمية البحث العلمي لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تحت رعاية رئيس الجمهورية..

عقدت وزارة الشباب والرياضة، خلال فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، جلسة حوارية عن دور أكاديمية البحث العلمي المصرية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بدول العالم، وبحضور الأستاذ الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باكاديمية البحث العلمي، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تناولت الجلسة دور أكاديمية البحث العلمي في دعم المشروعات البحثية وقناعة تلك المؤسسة الهامة بأهمية مواكبة التطورات الحديثة والبدء في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإبراز التقنيات بجميع العمليات الداخلية بما يسهم في خدمة الباحثين و المواطنيين في تعزيز القدرات على القيام بمهمته الأساسية.



كما تضمنت الجلسة الحوارية، عدد من المبادرات التي تفذتها الأكاديمية والتي تأتي ضمن خطة الأكاديمية لدعم وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي بشبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي.



يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية عدد ( ٤٠ ) كلية وقسم إعلام لدى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في مختلف محافظات الجمهورية وهم "جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الإسكندرية، وجامعة دمياط، وجامعة أسوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، والجامعه البريطانية، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية الشروق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، وجامعة فاروس، والأكاديمية البحرية بفروعها المختلفة، والمعهد الكندي العالي لتكنولجيا الإعلام الحديث CIC، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة المنوفية، والجامعة الحديثة MTI، وجامعة السويس، معهد البحوث والدراسات العربية".

يذكر أن القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - النسخة الثالثة عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي.