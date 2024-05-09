«ها أنا أحقق ذاتي» تنمية مهارات الأيتام بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً مستمرة، تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان، والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية، لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات «كرة القدم، والكاراتيه، وتنس الطاولة، والتمرينات البدنية».

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة، نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات، وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية، وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة، واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة، لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

وفي سياق متصل، استقبلت المديرية لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ط،وذلك قبل بدء عملها بمديرية الشباب والرياضة والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

ضمت لجنة وزارة الشباب والرياضة، كل من: الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، الدكتور محمد عطوة، محمد مرعى، أحمد صلاح، محمد سليمان، ويستمر عمل اللجنة خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٤م، ومن المقرر أن تراجع اللجنة أعمال الطرح الإستثمارى بالمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وكذلك الأنشطة والبرامج الخاصة بالوزارة في نطاق المحافظة، ويرافق اللجنة وكلاء المديرية ومعاوني وكيل الوزارة للشباب والرياضة،وأعضاء من إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والشباب والرياضة والشؤون المالية.

تأتي الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة حوكمة والمراجعة والمتابعة لكافة الأنشطة، والبرامج المنفذة بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.