مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالمنشاه

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث ثلاث سيارات نتج عنه مصرع حاصل على بكالوريوس يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمحافظة الجيزة وإصابة طالبين بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم وربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم وطفلها البالغ من العمر عام واحد باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة "وسيم . ن . ع . ش" 26 سنة حاصل على بكالوريوس يقيم بمحافظة الجيزة سيارة ملاكي اصطدم وجها لوجه بالسيارة نصف نقل قيادة "السيد . م . ع . ع" 45 سنة سائق يقيم بمركز أخميم ما أدى لانحراف السيارتين والاصطدام بالسيارة ملاكي قيادة "حسام . ا . ج" 28 سنة سائق يقيم دائرة مركز البلينا.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وإصابة كلٍ من مستقلي السيارة الأولى "ل . م . س" 22 سنة طالب يقيم دائرة مركز جرجا بنزيف بالمخ وكسر بالعضد الأيسر و"يسي . ع . ع . ع" 19 سنة طالب يقيم القاهرة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ ومستقلي السيارة الثالثة "نوال . ع . م" 31 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم ونجلها "حمدان . ع . ح . م" البالغ من العمر عام واحد يقيمان دائرة مركز البلينا بإشتباه ما بعد الإرتجاج.

وبسؤال قائدي السيارتين الثانية والثالثة والمصابين وخال المتوفى "لطفي . م . س . د" 45 سنة عامل يقيم دائرة مركز جرجا قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارات الثلاث ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي نتج عنه مصرع عامل في العقد السادس من العمر وإصابة 4 أشخاص آخرين باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .