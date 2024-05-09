مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية يستعرض أهدافه وخططه خلال الفترة المقبلة

استعرض مجلس ادارة اتحاد الكيانات الشبابية المنتخب، رؤية الإتحاد ورسالته، والميثاق المنظم للعمل داخله في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ورؤية مصر2030، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الأول لاتحاد الكيانات الشبابية، والذي يتم تنظيمه برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وشارك في اللقاء قيادات وزارة الشباب والرياضة، واعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء الكيانات الشبابية، وشباب الكيانات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية في الشريحة العمرية من (١٨-٣٥) عام.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد التقى بالمشاركين في المعسكر الأول لاتحاد الكيانات الشبابية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





