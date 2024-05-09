مقتل وإصابة 8 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان

أكدت الشرطة الباكستانية، مقتل سبعة أشخاص على الأقل فيما أصيب آخر إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في أحد الأحياء السكنية بالقرب من مدينة "جوادر" في إقليم "بلوشستان".

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، الخميس، عن الشرطة قولها - إن الضحايا من مقاطعة "خانيوال" في إقليم "البنجاب" ويعملون في أحد المحال بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه .. أدان رئيس وزراء إقليم "بلوشستان"سرفراز بوجتي" هذا الهجوم وأكد أنه سيتم بذل أقصى الجهود من أجل اعتقال منفذيه، معربا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" الهجوم حيث وصفه ب"العمل الجبان من جانب أعداء البلاد"، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا.

فيما قُتل 3 مسلحين، اليوم الخميس، في عملية أمنية للقوات الباكستانية في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني، أنه "في 2 مايو 2024، أجرت قوات الأمن عملية استخباراتية مشتركة في منطقة تانك بشأن وجود إرهابيين"، مشيرًا إلى أنه "خلال سير العملية، وبعد تبادل مكثف لإطلاق النار، تم بنجاح تحييد ثلاثة إرهابيين وإرسالهم إلى الجحيم".

وأضاف البيان، أنه "تم التعرف على هؤلاء الإرهابيين وهم زعيم العصابة الإرهابي عزمت الملقب بأزماتي، والزعيم الإرهابي كرامات الملقب بحنزلا والإرهابي ريحان".

وأكد البيان أن القتلى متهمين بعدد من الأعمال خارج نطاق القانون، فوفقا للبيان، "ظل الإرهابيون المقتولين متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة بما في ذلك اختطاف قاضي في منطقة جنوب وزيرستان مؤخرًا".

وفي وقت سابق في 29 أبريل الماضي، قُتل 4 مسلحين في عملية أمنية للقوات الباكستانية في نفس المنطقة (تانك) بإقليم خيبر بختونخوا، حيث قال بيان للجيش إنهم وجدوا بحوزتهم أسلحة وذخائر.