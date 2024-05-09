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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السعودي يستقر على رحيل أحمد حجازي وجروهي

حجازي و جروهي
حجازي و جروهي

استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على رحيل الثنائي أحمد حجازي و مارسيلو جروهي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، والبحث عن صفقات بديلة ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

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اتحاد جدة يعلن غياب أحمد حجازي عن مباراة أبها في الدوري السعودي

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تفاصيل اصابة أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي

ويعاني الاتحاد من تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم وخروجه من المنافسة على جميع البطولات التي شارك فيها، حيث ينتظر النمور موسم " صفري " .

وذكرت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن حجازي وجروهي خارج اسوار نادي الاتحاد في الموسم القادم، حيث تتجه الإدارة للتعاقد مع صفقات أوروبية مميزة لدعم الفريق في كافة لمراكز وعلى رأسها حراسة المرمى والدفاع والهجوم.

جاهزية سالم الدوسري لمباراة الهلال والنصر

تأكدت جاهزية النجم الدولي السعودي سالم الدوسري للمشاركة في مباراة الهلال والنصر القادمة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن سالم الدوسري لن يتمكن من المشاركة في مباراة السبت أمام الحزم لاستمراره في أداء البرنامج التأهيلي، على أن يكون جاهز لمباراة النصر في الجولة التالية.

ويستعد الهلال لمواجهة الحزم يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

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