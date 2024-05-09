انطلاق فعاليات مهرجان Stance Festival لعروض السيارات الرياضية

برعاية وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري..

تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، ستنطلق فعاليات مهرجان Stance Festival لعروض السيارات الرياضية في المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة يوم الجمعة. يُعد هذا المهرجان فرصة مثالية لعشاق السيارات الرياضية للاستمتاع بعروض مثيرة ومذهلة من أفضل السيارات الرياضية في العالم.



تم تنظيم مهرجان Stance Festival بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة، وأيضا يعتبر أكبر حدث يتم تنفيذه في مجال عروض السيارات الرياضيه سيكون للمهرجان برنامج غني يتضمن عروضًا مبهرة لأحدث السيارات الرياضية، وورش عمل فنية، وفعاليات ترفيهية متنوعة تجعلها تجربة فريدة لعشاق السيارات.



يشهد المهرجان حضور السيد وزير الشباب والرياضة لافتتاح المهرجان Stance Festival وإلقاء الكلمة الافتتاحية. ستبدأ فعاليات المهرجان في الساعة ٤ عصرًا، .

تأتي هذه الدورة الأولى من Stance Festival لتعزيز ثقافة السيارات الرياضية وتوفير منصة مميزة لعرض أحدث الموديلات والتقنيات في عالم السيارات الرياضية. بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، تتوفر فرصة رائعة للمهتمين للاستمتاع بعروض وفعاليات مثيرة.

في سياق آخر، تبدأ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، غدًا الخميس، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية الثانوية بمحافظتي أسوان والشرقية، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، علي مدار يومي الخميس والجمعة.

تستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات (أسوان، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مطروح، الدقهلية) والوصول لــ 300 ألف طالبًا وطالبة، بالإضافة إلي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.