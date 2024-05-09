الأحد المقبل.. جامعة سوهاج تنظم ملتقى التوظيف الأول بمشاركة 20 شركة

تنطلق فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجامعة سوهاج والذي ينظمه مركز التطوير المهني بالجامعة، يوم الأحد القادم الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٤، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية، مؤكداً أنه سيكون فرصة متميزة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل، حيث تسعى الجامعة إلى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن سوف يشارك بالملتقى أكثر من ٢٠ شركة في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، مضيفاً أنه سيقام معرض لمشاريع الشباب علي هامش الملتقي ومركز تكنولوجيا المعلومات وحياة كريمة، بالإضافة إلى أنه عقد عدة جلسات نقاشية علي هامش الملتقى خاصة بمجال التوظيف وسوق العمل في قطاع المدارس والقطاع التكنولوجي والهندسي والقطاع القانوني وتنمية المجتمع، وكذلك جلسة عن ريادة الأعمال وتمويل المشروعات.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز، أن الملتقى يعتبر الملتقى الواقعي الأول بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بعد المشاركة في ٥ ملتقيات أونلاين سابقة، مشيراً إلى أنه سبق التجهيز للطلاب بتدريب عدد كبير من الخريجين والطلاب على ورش لكيفية كتابة السيرة الذاتية وعمل جلسات فردية للطلاب لمراجعة السيرة الذاتية، بواسطة فريق عمل المركز المدرب على إعطاء ورش التدريب المهني.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات المشاركة بالملتقى هم "كونتكت، وريفي، ومصر للأسمنت قنا، وقباء الهندسية، ومجموعة ضيف الله مدارس سيتي ومدارس سيتي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وفندق النيل، ومستشفى مصر وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وشركة ٣٦٠ للتسويق، وماكو وأي بلانت، و مدارس المناهل الخاصة، وشركة ايرا كير لمستحضرات التجميل، وشركة دايمنشن، و شركة مرتضي، وشركة رامي مغربي، وشركة كيان، واوميديا، مدرسة ايليت ومصر للسياحة، شركة تنمية والجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج.