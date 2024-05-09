الساعة بـ 2000 جنيه.. أـم جمال تستغل 4 فتيات في الدعارة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع القوادة أم جمال و4 فتيات متهمات بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على راغبي المتعة الحرام، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية.

ترجع تفاصيل عندما ألقت الأجهزة الأمنية بـ مباحث الآداب، القبض على القوادة أم جمال بصحبتها 4 ساقطات، لاتهامها بتسهيل أعمال الدعارة وتوزيع فتيات الليل على الرجال راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحريات الأولية أنها تتقاضى مقابل الفتاة الواحدة 2000 جنيه في الساعة الواحدة، لعرضها على راغبي المتعة الحرام في القاهرة.

وأضافت التحريات أنه عقب رصد المتهمة تم القبض عليها وبحوزتها قطعة حشيش.

وفى سياق اخر حددت جهات التحقيق المختصة موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو الجاري، لاتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة فى محضر رسمي والشهادة الزور والبلاغ الكاذب.

شهدت زور.. 18 مايو أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار

وأقام إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل سايس بمنطقة جاردن سيتي جنحة مباشرة ضدها، وطالبها أيضًا بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.

وذكر المحامي في الدعوى أن المتهمة تعمل في مجال الفن كممثلة، وتستغل ذلك في التنكيل بالضعفاء باستغلال عملها في الفن بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لكل من تسول له نفسه الرد عليها أو عدم إطاعة أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الفنانة انتصار قامت بتحرير العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.

محاكمة الفنانة انتصار

وأضافت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل تقدمت ببلاغ على سند من القول بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعاءها، وكشفت أيضًا تنمر الفنانة على حارس العقار أثناء سؤاله عن ركن السيارات في الشارع التي ليس له علاقة بها.