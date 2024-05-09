وزارة الشباب تبدأ المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بأسوان والشرقية

تبدأ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، غدًا الخميس، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية الثانوية بمحافظتي أسوان والشرقية، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، علي مدار يومي الخميس والجمعة.

تستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات (أسوان، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مطروح، الدقهلية) والوصول لــ 300 ألف طالبًا وطالبة، بالإضافة إلي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.

المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية







