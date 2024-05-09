هبة راشد: وجود مرسال في التحالف رسميًا سيمنحنا دفعة لتوسيع خدماتنا

هبة راشد..انتخبت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية هبة راشد عضوا بمجلس أمناء التحالف وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للتحالف بكامل هيئات وكيانات مؤسسات التحالف.

وقدمت هبة راشد عضو مجلس أمناء التحالف الشكر لأعضاء الجمعية العامة على ثقتهم واختيارهم لمؤسسة مرسال ضمن أعضاء مجلس أمناء التحالف معربة عن فخرها لعضوية مرسال في التحالف الذي نجح في تغيير مفهوم العمل الأهلي في مصر وأحدث طفرة تنموية في المناطق الأكثر احتياجا.

وثمنت راشد الدور الذي يقوم به التحالف الوطني منذ تأسيسه في خدمة أهالينا بجميع المحافظات مشيرة إلى أن التحالف أصبح ذراع خيري وتنموي في الداخل والخارج خصوصا بعد الدور التاريخي الذي قدمه لدعم الأشقاء في فلسطين .

ونوهت بأن انعقاد الجمعية العامة للتحالف أمس تنفيذا للقرار الجمهوري خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلي تنموي يؤسس لعمل التحالف بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس أمناء التحالف الذي سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية.



وأشارت إلى أن وجودنا في التحالف بشكل رسمي سيمنحنا دفعة لتوسيع خدماتنا وأنشطتنا ونصل إلى عدد كبير من المستفيدين وعلى نطاق أوسع مؤكدة أن تأسيس التحالف بشكل رسمي وانتخاب مجلس أمنائه خطوة جيدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو تضافر الجهود للوصول إلى المستفيدين على نطاق أوسع وتنوع الخدمات.

و عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس الأربعاء، جمعيته العامة الأولى بناءً على صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024، بإنشاء التحالف.

وجرى خلال الجمعية انتخاب 21 عضوا لمجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الحمعية العامة، برئاسة المستشار محمود فوزي.

وتطبيقا للقانون؛ سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لعضوية مجلس الأمناء؛ ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بـ 25 عضوا، وينعقد لممارسة مهامه.